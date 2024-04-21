В Ногинске 3-летний ребенок задохнулся, застряв в лестнице двухъярусной кровати
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Следователи возбудили уголовное дело в Ногинске по факту смерти трехлетнего ребенка, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Подмосковью.
20 апреля в ногинской квартире найдено тело мальчика с признаками механической асфиксии.
Предварительно, ребенок спускался с верхнего яруса кровати по деревянным ступенькам. Он застрял в проеме между лестницей и ярусом, не смог выбраться и задохнулся.
По факту смерти малыша возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следователи и криминалисты осмотрели место трагедии, допросили родителей и соседей, по делу будут проведены все необходимые экспертизы.
Специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося.