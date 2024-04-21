В Ногинске 3-летний ребенок задохнулся, застряв в лестнице двухъярусной кровати

Следователи возбудили уголовное дело в Ногинске по факту смерти трехлетнего ребенка, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Подмосковью.

20 апреля в ногинской квартире найдено тело мальчика с признаками механической асфиксии.

Предварительно, ребенок спускался с верхнего яруса кровати по деревянным ступенькам. Он застрял в проеме между лестницей и ярусом, не смог выбраться и задохнулся.

По факту смерти малыша возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следователи и криминалисты осмотрели место трагедии, допросили родителей и соседей, по делу будут проведены все необходимые экспертизы.

Специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося.