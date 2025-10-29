В Нью-Йорке нашли второе женское тело в спортивной сумке

В Нью-Йорке местные жители продолжают находить тела погибших женщин. В Восточном Гарлеме,неподалеку от железнодорожных путей рабочий обнаружил тело еще одной обнаженной женщины, которое находилось в спортивной сумке, сообщает «Царьград» со ссылкой на The New York Post.

Страшную находку сделал рабочий, заметивший труп в оставленной сумке. Местные жители выражают обеспокоенность и говорят об ухудшении ситуации в районе.

Местный санитар Смоки Родригес сообщил, что за последнее время это уже вторая подобная находка, сделанная в этом месте.

Среди населения распространяются слухи о возможном появлении серийного убийцы в неблагополучном районе Нью-Йорка. Санитар отмечает, что в районе, где было найдено тело, много бездомных и мусора. Отсутствие правоохранителей и обычных прохожих делает это место опасным.

Предварительно известно, что жертвой стала 20-летняя девушка. Ее останки были помещены в черный мусорный мешок, который затем был положен в спортивную сумку и затянут шнурком. При этом на теле погибшей не обнаружено видимых повреждений. Специалисты устанавливают причину смерти.

