В Нижнем Тагиле при взрыве в доменном цехе ЕВРАЗ HTMK погиб рабочий

Видео: при взрыве в цехе ЕВРАЗ НТМК один человек погиб, трое пострадали

В Нижнем Тагиле компетентные органы выясняют обстоятельства, при которых произошел мощный взрыв в доменном цехе ЕВРАЗ НТМК, где один рабочий погиб на месте, еще трое получили травмы различной степени тяжести, сообщает Telegram-канал «112» .

Во время взрыва несовместимые с жизнью травмы получил 44-летний Алексей К., руководство предприятия обещало оказать всю необходимую помощь семье погибшего мужчины. В доменном цехе уже проходит внутренняя проверка.

На опубликованных в Сети кадрах виден момент взрыва, который случился после того, как мимо здания проехал тепловоз. Пламя буквально окутало верхнюю часть цеха.

Уточняется, что три человека, в том числе мастер цеха, получили ожоги и травмы различной степени тяжести. Все обстоятельства случившегося выясняются.