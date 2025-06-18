В Нижнем Тагиле полиция проверяет приют для собак в душном гараже

На улице Аганичева в Нижнем Тагиле в гараже незаконно разместили приют для бездомных собак. В тесном помещении, совершенно не приспособленном для этого, держат несколько десятков животных, сообщает «Поясним за Тагил» .

«Собаки очень жалобно скулят, непонятно, гуляют ли с ними, кормят ли их. На передержку животных берет некая женщина. На вопрос о том, почему содержит их в таких условиях, ответ неоднозначный — других возможностей нет», — сказала местная жительница.

Жители ближайших домов активно обсуждают эту ситуацию в соцсетях. Они жалуются на непрекращающийся лай, который слышен почти круглосуточно. Кроме того, людям жаль собак, которых не выводят на прогулки.

«Замурованные несчастные животные. Стоит жара, а они там словно в консервной банке», — сказал местный житель.

Женщина, организовавшая несанкционированный приют, заявила, что почти на всех передержках собак содержат в закрытых помещениях, поэтому ничего необычного в происходящем нет. По ее словам, бывают и случаи, когда питомцев селят в гаражах.

«В гаражах зимой хотя бы каша не мерзлая», — добавила она.

В МВД Нижнего Тагила приступили к проверке.