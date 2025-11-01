сегодня в 14:44

В Нижнем Новгороде нашли детей, убежавших из социального центра

В Нижнем Новгороде нашли детей, которые самовольно ушли из социально-реабилитационного центра, в ближайшее время с ними проведут беседу следователи, сообщает ИА «Время Н».

«Благодаря грамотному взаимодействию следователей и следователей-криминалистов регионального следственного управления СК России, а также сотрудников МВД детей удалось найти», — заявили в пресс-службе нижегородского СК.

Накануне вечером три мальчика и три девочки вышли из учреждения и не вернулись, поисками занимались правоохранительные органы, волонтеры и неравнодушные местные жители.

Ребят нашли в одном из районов города. Сейчас они в безопасности.

