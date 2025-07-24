В Нижнем Новгороде напали на сотрудника ресторана

В Нижнем Новгороде произошло нападение на 21-летнего сотрудника ресторана «Парк Культуры», сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу Гострудинспекции по Нижегородской области.

Он получил серьезные травмы.

Пострадавший с двусторонним переломом челюсти сам обратился в медицинское учреждение. При этом, несмотря на произошедшее, руководство до сих пор не сообщило о случившемся в инспекцию.

В данный момент ведется выяснение всех деталей произошедшего.