В Нижнем Новгороде мужчина лишился ноги при попытке запрыгнуть в поехавший поезд

На вокзале в Нижнем Новгороде пассажир попытался запрыгнуть в отправившийся поезд и лишился ноги, сообщает Baza .

Инцидент произошел в пятницу утром. Трое мужчин опоздали на поезд, следовавший из Нового Уренгоя в Москву. Они не придумали ничего лучше, чем запрыгнуть в состав на ходу.

Трагический момент попал на видео. На кадрах видно, как один из приятелей, промахиваясь мимо вагона, проваливается в щель между поездом и платформой.

В результате ему отрезало ногу. Пострадавшего госпитализировали с ампутацией нижней трети голени.