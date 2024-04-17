В Нижнем Новгороде две машины сгорели из-за короткого замыкания

Короткое замыкание вызвало пожар в двух машинах в Нижнем Новгороде

В столице Нижегородской области произошел пожар в двух рядом стоящих иномарках. Предварительно, в автомобилях вспыхнуло пламя из-за короткого замыкания в моторном отсеке, сообщает ИА «Время Н» .

Происшествие случилось накануне вечером, 16 апреля. Две машины были припаркованы на улице Маршала Баграмяна, когда их охватил пожар.

После возгорания на место выезжали спасатели. По данным пресс-службы нижегородского главка МЧС, в результате пожара повреждены кузовные элементы обеих машин.

Информации о наличии пострадавших не приводилось. Прочие детали и обстоятельства случившегося устанавливаются уполномоченными органами.