В Нижнем Новгороде две машины сгорели из-за короткого замыкания
Короткое замыкание вызвало пожар в двух машинах в Нижнем Новгороде
Фото - © Главное управление МЧС России по Нижегородской области
В столице Нижегородской области произошел пожар в двух рядом стоящих иномарках. Предварительно, в автомобилях вспыхнуло пламя из-за короткого замыкания в моторном отсеке, сообщает ИА «Время Н».
Происшествие случилось накануне вечером, 16 апреля. Две машины были припаркованы на улице Маршала Баграмяна, когда их охватил пожар.
После возгорания на место выезжали спасатели. По данным пресс-службы нижегородского главка МЧС, в результате пожара повреждены кузовные элементы обеих машин.
Информации о наличии пострадавших не приводилось. Прочие детали и обстоятельства случившегося устанавливаются уполномоченными органами.