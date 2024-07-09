В Нижегородской области мужчина расстрелял собаку из двустволки
В Нижегородской области дворовую собаку подстрелили из ружья
В Нижегородской области неизвестный расстрелял бездомную собаку из охотничьего ружья. Теперь псу придется ампутировать лапу, сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на зоозащитницу Лару Саплину.
Происшествие случилось в поселке Центральный на Железнодорожной улице. По словам местных жителей, сперва они услышали выстрел, после чего к ним вышла раненая собака.
Псу раздробило переднюю лапу. После случившегося волонтеры отвезли животное в ветеринарную клинику. На месте врачи сделали снимок конечности собаки, обнаружив в ней несколько дробинок.
Теперь лапу раненой дворняги придется ампутировать. Информации о задержании подозреваемого в стрельбе нет.