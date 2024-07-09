В Нижегородской области мужчина расстрелял собаку из двустволки

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В Нижегородской области дворовую собаку подстрелили из ружья

В Нижегородской области неизвестный расстрелял бездомную собаку из охотничьего ружья. Теперь псу придется ампутировать лапу, сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на зоозащитницу Лару Саплину.

Происшествие случилось в поселке Центральный на Железнодорожной улице. По словам местных жителей, сперва они услышали выстрел, после чего к ним вышла раненая собака.

Псу раздробило переднюю лапу. После случившегося волонтеры отвезли животное в ветеринарную клинику. На месте врачи сделали снимок конечности собаки, обнаружив в ней несколько дробинок.

Теперь лапу раненой дворняги придется ампутировать. Информации о задержании подозреваемого в стрельбе нет.