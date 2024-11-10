В Никольском заработает каток

Заместитель Главы Рузского городского округа Тамара Пирогова рассказала работах по заливке катка в Никольском, сообщили в пресс-службе местной администрации.

«В Никольском ведутся земляные работы. От местной котельной до хоккейной коробки прокладывают трубопровод, по которому будет поступать вода для заливки катка. Работы завершатся уже в ближайшие дни. Это долгожданное событие для местных жителей.» — прокомментировала Тамара Анатольевна.

Работы по заливке катка в Никольском — это настоящий праздник для местных жителей! Совсем скоро жители Никольского смогут наслаждаться катанием на коньках. Это событие станет незабываемым и подарит радость всем любителям спорта и активного отдыха в зимнее время и в новогодние каникулы.

Эти работы необходимы, потому что они позволят местным жителям использовать каток для занятий спортом и проведения досуга.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на территории региона всю зиму будут работать 181 каток, 660 хоккейных площадок, 163 лыжные трассы, 56 тюбинговых горок.

«Перед самым Новым годом, 28 и 29 декабря, открыли сразу три новых катка с искусственным льдом: в Коломне на площади Советской, в Одинцово в парке им. Л. Лазутиной и в Наро-Фоминске в Центральном парке — такой подарок перед праздниками решили сделать взрослым и детям», — сообщил Воробьев.