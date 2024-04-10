В Николаеве и Запорожье прогремели взрывы

В двух регионах Украины раздались взрывы

В городах Николаев и Запорожье прогремели взрывы, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

В Николаеве и Николаевской области раздаются взрывы», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала «Общественный»

В Запорожье ночью в среду также прогремел взрыв, сообщили СМИ

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Николаевской и Одесской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области.