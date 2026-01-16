В небе над Курском работает система ПВО
Система противовоздушной обороны работает в небе над Курском, сообщает оперативный штаб регионального правительства в Telegram-канале.
Жителям рекомендовано не подходить к окнам.
В регионе сохраняется опасность атаки БПЛА и авиационная опасность.
Ранее 34 украинских беспилотных летательных аппарата попытались атаковать Россию ночью, но были уничтожены.
19 дронов ликвидировали над Ростовской областью, шесть — над Брянской областью, пять — над Волгоградской. Также по одному БПЛА уничтожили в небе над Белгородской, Курской, Воронежской областями.
