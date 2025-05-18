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В небе над Челябинском у самолета отвалился запасной топливный бак

У самолета отвалился и упал пустой запасной топливный бак, это произошло, когда он пролетал над Челябинском, сообщает ТАСС .

В местном ГУ МЧС РФ рассказали, что к месту падения обломков направили специалистов и технику. Информации о пострадавших в ЧП не было.

Самолет, с которым случился инцидент, был учебный.

Упавший бак позднее нашли в городском лесу. Пожара не было. Помощь спасателей в данном ЧП не понадобилась.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.