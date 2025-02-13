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В небе над белорусским Гомелем прозвучали взрывы

Жители белорусского города Гомель рассказали о взрывах и ярких вспышках в небе. По предварительной информации, над городом могло сработать ПВО, сообщает SHOT .

По словам очевидцев, мощный взрыв прозвучал в районе 0:30. Сильнее всего его было слышно в деревне Романовичи и микрорайоне Волотов. Местные жители рассказали, что видели яркие вспышки в небе и неизвестный падающий горящий объект.

Официальной информации о взрывах, разрушениях и пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что врыв над Гомелем раздался ночью 5 сентября. Член общественной палаты России Владимир Рогов отметил, что сбитыми воздушными объектами оказались украинские БПЛА.