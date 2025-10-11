«В нашем доме поселился замечательный сосед»: как москвич борется с хулиганами

Мужчина кричит из рупора на нарушающих порядок зумеров в своем ЖК в Москве

Мужчина отслеживает по камерам и кричит из рупора на нарушителей порядка в своем жилом комплексе на Большой Филевской улице в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал « 112 ».

Москвич следит за обстановкой по камерам. Как только замечает нарушение правопорядка, выходит к окну и начинает громко делать замечания. Чаще всего под давлением оказываются зумеры.

Например, на опубликованном видео мужчина сначала попросил у молодых людей не ходить по лавочкам. А через некоторое время согнал с крыши других зумеров.

Соседи не против действий мужчины. У них в жилом комплексе нет охраны.

