В Находке подростку выстрелили в лицо во время ссоры из-за девушки

Обычное онлайн-знакомство 13-летнего мальчика с девочкой в интернете в Находке привело к печальным последствиям — подросток получил выстрел в лицо и лишился глаза из-за новой знакомой, сообщает Telegram-канал «112» .

Общение юноши с новой знакомой в чате развивалось хорошо, пока не появился молодой человек, заявивший о своих отношениях с этой девочкой. Ситуация обострилась, когда незнакомец предложил подростку встретиться на парковке около Дома молодежи для выяснения отношений.

Школьник пришел на встречу один, а его соперник явился в сопровождении друга. На опубликованных кадрах видно, что после короткого разговора оппонент юноши выстрелил в него из пневматического оружия, постоял несколько секунд, затем вместе с товарищем ушел в неизвестном направлении.

В результате выстрела мальчик получил ранение в область глаза. В итоге его госпитализировали и прооперировали, но глаз спасти не смогли. Теперь в обстоятельствах случившегося разбираются правоохранительные органы, они ищут стрелка, который сбежал с места преступления.