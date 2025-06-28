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В Мытищах задержали 65-летнего мужчину, забившего до смерти знакомую

В подмосковных Мытищах задержали 65-летнего мужчину. Его обвиняют в смертельном избиении знакомой, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Мужчину обвиняют в причинении смертельных травм своей знакомой (часть 4 статьи 111 УК РФ).

Инцидент произошел 26 июня. Мужчина пришел в гости к знакомой в микрорайоне Пироговский в Мытищах. Они вместе употребляли алкогольные напитки.

Начался конфликт. Мужчина начал избивать женщину и один раз ударил ножом.

От травм она погибла. Обвиняемого задержали работники правоохранительных органов.