В Москве женщину арестовали на два месяца за убийство знакомого

Мещанский суд Москвы на два месяца арестовал женщину по подозрению в убийстве

Мещанский районный суд Москвы отклонил ходатайство защиты, которая просила поместить фигурантку дела об убийстве под домашний арест, и заключил ее под стражу на два месяца, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции .

«Постановлением Мещанского районного суда города Москвы Гаджимагомедовой Айшат Нуридиновне избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, то есть до 26 ноября 2024 года», — огласил судья в зале судебного заседания.

Арестованную женщину обвиняют в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

Предварительно установлено, что Гаджимагомедова из личной неприязни нанесла знакомому не менее пяти ударов ножом 26 сентября. Потерпевший скончался на месте преступления в нежилом помещении, расположенном на проезде Комсомольской площади, сообщает aif.ru.