В Москве женщина пыталась пронести боеприпасы в Храм Христа Спасителя

Правоохранительные органы столицы задержали жительницу Ивановской области, которая пыталась пройти в Храм Христа Спасителя с банкой пороха, патронами и металлическими заклепками с шариками: выяснилось, что она страдает от психического расстройства, сообщает News Alert .

3 мая во время досмотра сотрудник охраны заметил у 56-летней Екатерины (имя изменено) подозрительные предметы: банку с порошком белого цвета и металлические заклепки медного цвета с черными металлическими шариками. Охрана храма сообщила о ситуации в полицию района Хамовники, выехавшие на место оперативники изъяли у женщины предметы и отправили их на экспертизу.

Изъятые у прихожанки патроны калибра 11 мм оказались начиненными дымным порохом. Женщину задержали.

Выяснилось, что она приехала из города Фурманово Ивановской области, где работает уборщицей. Пока ее отпустили под подписку о невыезде, но ей грозит наказание по статье 122.1 УК РФ о незаконном хранении взрывчатых веществ.