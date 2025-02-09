В Москве женщина пострадала в результате взрыва переносного камина

В квартире на улице Смольная в Москве взорвался переносной камин. В результате женщина получила серьезные ожоги, сообщает SHOT .

Взрыв произошел около девяти вечера. Отмечается, что горючая жидкость вылилась на женщину и загорелась. Пострадавшая получила ожоги 1–2-й степени 27% тела.

Москвичку госпитализировали в НИИ Склифосовского.

Ранее стало известно, что в объятом огнем здании не осталось людей. Оттуда самостоятельно вышли около 120 человек, пожарные эвакуировали еще 90.