В Москве женщина посадила за руль 6-летнюю дочь, которую скрывала от отца

Судебные приставы по Северо-Западному округу Москвы заметили на дороге виляющий из стороны в сторону Ford Fiesta, которым управляла 6-летняя девочка, после чего спасли ребенка, сообщает ТАСС .

По словам приставов, машина билась об бордюр с обеих сторон дороги и стремительно приближалась к оживленному участку. Сотрудники ФССП по Москве подъехали ближе и увидели, что за рулем на коленях откинувшейся на спинку кресла матери сидит девочка, которая и управляла иномаркой. Женщина же игнорировала сигналы проезжающих мимо транспортных средств.

Приставы смогли перекрыть путь машине, затем вызвали на место инцидента полицию, сотрудников подразделения по делам несовершеннолетних и органы опеки. Оказалось, что мать скрывала девочку от отца, с которым та должна была жить.

«В итоге история завершилась положительно: жизни ребенка больше ничего не угрожает. Девочку передали отцу, с которым она и должна находиться по судебному решению», — отметили в ГУ ФССП по Москве.