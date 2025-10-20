В Москве «закладчик» порезал поймавшего его росгвардейца

В Москве росгвардейца порезали во время проверки документов

В Москве совершено нападение с ножом на сотрудника Росгвардии. Правоохранителя порезал мужчина, которого тот заподозрил в распространении наркотиков, сообщила пресс-служба столичного ГСУ Следственного комитета РФ.

Происшествие случилось 19 октября в Краснопахорском районе Новой Москвы. Росгвардеец остановил прохожего, в котором заподозрил распространителя наркотиков.

Сотрудник начал проверять документы мужчины, и в этот момент подозреваемый выхватил нож и несколько раз ударил силовика. Далее нападавший скрылся.

Пострадавшего росгвардейца госпитализировали. Ему оказывается медицинская помощь.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Личность подозреваемого уже установлена, но он пока не задержан.

В столичном ГУ Росгвардии РИАМО сообщили, что сотрудники вневедомственной охраны в ходе патрулирования остановили подозрительных граждан, один из которых в ходе проверки документов внезапно достал нож и нанес ранения росгвардейцу. Его доставили в медучреждение. Один из злоумышленников задержан.

