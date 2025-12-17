В Москве загорелось общежитие на Профсоюзной улице

Днем 17 декабря на пульт диспетчера МЧС РФ в Москве поступил сигнал о пожаре на Профсоюзной улице, дом 83, корпус 3. Спасатели оперативно прибыли по указанному адресу и обнаружили возгорание на девятом этаже, сообщили в пресс-службе столичного МЧС РФ.