В Москве загорелось общежитие на Профсоюзной улице
Днем 17 декабря на пульт диспетчера МЧС РФ в Москве поступил сигнал о пожаре на Профсоюзной улице, дом 83, корпус 3. Спасатели оперативно прибыли по указанному адресу и обнаружили возгорание на девятом этаже, сообщили в пресс-службе столичного МЧС РФ.
По данным сервиса 2ГИС, здание относится к студгородку «Металлург-3». Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили задымление, идущее с 9 этажа семнадцатиэтажного жилого дома общежития.
Пожарные бригады приступили к разведке очага. Эвакуация жильцов прошла без помощи спасателей.
На момент публикации заметки, возгорание удалось ликвидировать.
«Горели личные вещи и мебель на площади пять квадратных метров. Пострадавших нет», — сообщили в ведомстве.
Что стало причиной пожара, не уточняется.
