В Москве загорелось общежитие на Профсоюзной улице

Днем 17 декабря на пульт диспетчера МЧС РФ в Москве поступил сигнал о пожаре на Профсоюзной улице, дом 83, корпус 3. Спасатели оперативно прибыли по указанному адресу и обнаружили возгорание на девятом этаже, сообщили в пресс-службе столичного МЧС РФ.

По данным сервиса 2ГИС, здание относится к ​студгородку «Металлург-3». Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили задымление, идущее с 9 этажа семнадцатиэтажного жилого дома общежития.

Пожарные бригады приступили к разведке очага. Эвакуация жильцов прошла без помощи спасателей.

На момент публикации заметки, возгорание удалось ликвидировать.

«Горели личные вещи и мебель на площади пять квадратных метров. Пострадавших нет», — сообщили в ведомстве.

Что стало причиной пожара, не уточняется.

