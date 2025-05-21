В Москве задержали вооруженного ножами мужчину

Мужчину, который разгуливал с ножом во дворе дома в Северном Тушино в Москве, задержали, сообщает SHOT .

Отмечается, что задержанный заявил, что сожалеет о своем поведении. По его словам, он был излишне эмоционален в ходе разговора по телефону, где он обещал кого-то «зарезать».

В ближайшее время мужчину доставят в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств и проведения беседы.

Ранее жители Москвы во дворе в Северном Тушино заметили странную картину: под окнами многоквартирного дома гуляет агрессивный мужчина с ножами в руках, который по телефону грозит зарезать девушку. Момент попал на видео.

В какой-то момент мужчина завершил разговор и достал второй нож. На кадрах отчетливо видно, как он совершает кухонными предметами жесты, напоминающие процесс по заточке лезвия. Все это сопровождается соответствующими звуками соприкосновения металлических частей ножей друг об друга.