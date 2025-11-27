В Москве задержали троих «парковочных мошенников»

Задержаны трое человек за аферы с бесплатной парковкой в Москве

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк рассказала, что в Москве задержаны трое лиц, подозреваемых в мошенничестве, которое связано с предоставлением бесплатных парковочных мест автовладельцам, сообщает «Царьград» .

По ее словам, трое злоумышленников разработали преступную схему, позволявшую предоставлять возможность бесплатной парковки в столице водителям, не обладающим соответствующими льготами.

«Мои коллеги из Московского уголовного розыска пресекли противоправную деятельность и задержали злоумышленников», — заявила Волк.

Она добавила, что мошенники неправомерно использовали персональные данные инвалидов. Они создавали на портале госуслуг аккаунты людей с ограниченными возможностями здоровья, а затем от их имени заносили информацию о транспортных средствах граждан, не являющихся инвалидами, в специальный реестр, дающий право на бесплатную парковку.

Волк также отметила, что сообщники распространяли рекламные объявления в мессенджерах, чтобы привлечь тех, кто хотел незаконно получить разрешения на бесплатную парковку, и взимали с них плату.

Задержания подозреваемых произведены по месту их жительства в Москве и Уфе. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 272 УК РФ. В ходе обысков у задержанных обнаружены и изъяты наличные, мобильные телефоны, банковские карты, оформленные на третьих лиц, ноутбук с базой данных и иные предметы, имеющие доказательственное значение. Продолжается предварительное расследование.

