В Москве задержали парня, который хотел за друга сходить на лекции в «Бауманку» Происшествия сегодня в 14:05

В столице провели задержание 18-летнего молодого человека. Он пытался пройти на лекции в МГТУ им. Баумана по поддельному пропуску, сообщает «Осторожно, Москва».

Попытку проникновения заметил охранник университета. После этого он вызвал Росгвардию. Через несколько минут ее сотрудники провели задержание парня. Объяснить поступок у молодого человека не получилось. Силовикам парень рассказал, что пропуск ему передал знакомый. Он решил посетить университет «по приколу».