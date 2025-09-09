В Москве задержали мужчину, обвинившего полицейского во владении имуществом

Сотрудники управления собственной безопасности ГУ МВД России по Москве задержали мужчину 1986 года рождения. Его подозревают в распространении заведомо ложной информации, порочащей честь и достоинство, подрывающих репутацию полицейского, сообщает пресс-служба ведомства.

До этого мужчина был осужден по нескольким эпизодам статьи 290 УК России («Получение взятки»). Его условно досрочно освободили. Мужчина находился на испытательном сроке.

Несмотря на это, отправил на адрес электронной почты одного из Telegram-каналов заведомо ложную информацию о праве собственности работника московской полиции на элитные автомобиль и четырехкомнатную квартиру в дорогостоящем московском жилом комплексе. Правоохранитель в действительности не владел этим имуществом.

На переданных фотографиях было изображено имущество, которое принадлежит другому человеку. Эти противоправные действия привели к размещению в интернете клеветы против должностного лица.

Оперативники провели проверку. Против злоумышленника приняли процессуальное решение.