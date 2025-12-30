В Москве задержали мужчину, который плеснул горячим кофе в лицо женщине

На станции «Южная», расположенной на Серпуховско-Тимирязевской ветке метро, сотрудники правоохранительных органов, работающие в метрополитене Москвы, задержали мужчину, совершившего нападение на женщину. Злоумышленник облил ее лицо горячим кофе за то, что она мешала ему бесплатно воспользоваться услугами метрополитена.

По данным УВД на Московском метрополитене, конфликт разгорелся после того, как правонарушитель попытался проникнуть в метро без оплаты, проскользнув следом за пассажиркой. На ее замечание хулиган ответил агрессией, выплеснув содержимое стакана в лицо потерпевшей. Женщина была вынуждена обратиться к медикам для оказания помощи.

Оперативно прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали 38-летнего приезжего прямо на месте преступления.

Следственным отделом УВД на Московском метрополитене по факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ (побои). В отношении подозреваемого была применена мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Кроме того, в отношении задержанного составлен протокол об административном нарушении, предусмотренном частью 2.1 статьи 10.9 КоАП города Москвы, касающейся нарушений правил пользования метрополитеном и ММТС.

