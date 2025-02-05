В Москве задержали многократного чемпиона по легкой атлетике за кражи

Многократный чемпион России по легкой атлетике Марк Толстихин несколько лет находился в розыске за грабежи и кражи. Он убегал от жертв и правоохранителей, но накануне спортсмена удалось задержать в Москве, сообщает SHOT .

35-летнего мужчину остановили для проверки документов на станции метро «Тимирязевская», а затем задержали. Бегун несколько лет находился в федеральном розыске.

В 2017 году Толстихин осудили за грабеж и кражу чужого имущества в крупном размере. В 2019 году его вновь задержали за кражу телефона у москвички. Мужчину приговорили к исправительным работам, но он смог сбежать с них. Тогда его и объявили в федеральный розыск.

Среди жертв спортсмена — продавец салона сотовой связи, администратор маникюрного салона и бариста кофейни. У всех спортсмен выхватывал телефоны, а затем быстро убегал. Догнать его не могли и правоохранители. В 2024 году он попался на еще одном грабеже, но уехал от полицейских на украденном велосипеде.

Толстихин — мастер спорта по легкой атлетике из Смоленской области. Он неоднократно побеждал на российских соревнованиях. Также он принимал участие в чемпионатах Европы и мира по кроссу и горному бегу.