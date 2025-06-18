В Москве задержали автора Telegram-канала «Солдатская правда» Полынкова

Военного корреспондента и автора Telegram-канала «Солдатская правда» Михаила Полынкова задержали в Москве утром 18 июня. Его доставили в военно-следственный отдел СКР на Спартаковской улице, сообщает Baza .

Официальная причина задержания неизвестна, но предположения есть у адвоката военкора Александра Молохова. Его могли доставить в отдел полиции из-за архивного видео с телеведущим Владимиром Соловьевым.

В своем канале Полынков опубликовал видеозапись, на которой известный ведущий высказался о возможной войне в Израиле. Соловьев заявил, что поехал бы защищать страну. Действительно ли это является причиной задержания, пока неизвестно.

Полынков занимает должность заместителя председателя «Русского движения Стрелкова». Также он является членом ЦИК политической партии КПРС «Русская весна».