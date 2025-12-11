В Москве вынесли приговор пособнику Киева, вербовавшему россиян

Суд в столице вынес приговор пособнику Киева, который публиковал в Сети призывы заниматься террористической деятельностью в РФ. Хаджиева М. 2002 года рождения приговорили к 3,5 годам колонии общего режима, сообщает пресс-служба УФСБ России по городу Москве и Московской области.

Уроженец Орловской области является пособником запрещенной в стране террористической организации. Находясь в Московском регионе, он публиковал в интернете материалы с призывом бойцов ВС РФ переходить на сторону противника и сотрудничать с ВСУ, предоставляя врагу информацию о войсках и технике в зоне СВО.

В Telegram-канале осужденный размещал видеоролики, пропагандирующие и оправдывающие терроризм и лиц, которые к нему причастны. Правоохранители возбудили уголовные дела по статьям о публичных призывах к осуществлению деятельности против безопасности страны, а также оправданию и пропаганде терроризма.

Хаджиеву М. назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года. Его лишили права заниматься администрированием сайтов на 2,5 года.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.