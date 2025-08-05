В Москве вынесен приговор брачному аферисту, обманувшему женщин на 50 млн руб

Суд в Москве заочно приговорил к 11 годам лишения свободы брачного афериста, обманувшего женщин более чем на 50 млн рублей. Он прикидывался бизнесменом и брал у жертв деньги в долг якобы на развитие своего дела, сообщает пресс-служба прокуратуры столицы .

По данным правоохранителей, мужчина находил доверчивых женщин на сайтах знакомств. Он выдавал себя за состоятельного одинокого человека, желающего создать семью.

В процессе общения фигурант просил у жертв деньги в долг под различными предлогами: на развитие бизнеса, покупку бытовой техники и т. д. При этом средства он не возвращал. Обманутые женщины отдавали фигуранту все свои накопления, брали ради него кредиты и продавали авто и квартиры.

В свою преступную схему мужчина вовлек и дочь. Она общалась с женщинами, поддерживала легенду о семейном бизнесе, убеждала жертв в серьезности намерений отца, помогала им получать кредиты.

Общая сумма ущерба составила 50 млн рублей. Мужчине вменяют 10 эпизодов мошенничества (ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ). Его заочно приговорили к 11 годам лишения свободы. Сейчас обвиняемый находится в розыске. Дочь мужчины была задержана, она также была осуждена.