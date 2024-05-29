В Москве врачи спасают мужчину с пробитым из арбалета черепом

Московские доктора спасают жизнь 58-летнему Андрею Л., который в состоянии алкогольного опьянения умудрился пробить себе череп арбалетом почти насквозь, сообщает SHOT .

Перед тем как прострелить себе голову мужчина убил 44-летнюю жену, которая являлась владелицей транспортной компании. В квартире в Бибирево Андрей выстрелил ей в голову из огнестрельного оружия.

Затем уже в голове у мужчины оказалась стрела из арбалета. При этом он сам смог вытащить ее и даже не потерял сознание. Стрелок пока не может объяснить, была это попытка самоубийства или стрела случайно попала ему в голову.

В доме мужчины хранится целый арсенал различного оружия и патронов. Правоохранители возбудили уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном хранении оружия. Андрею Л. грозит до 20 лет тюрьмы.

Ранее в Московском районе Санкт-Петербурга в одном из ресторанов застрелили мужчину. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.