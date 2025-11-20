сегодня в 19:51

В Москве возобновили движение трамваев после ДТП

Вечером 20 ноября в российской столице в районе остановки «Трамвайно-ремонтный завод» на Волочковской улице столкнулись две машины. Из-за аварии трамваи стали задерживаться, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса .

Из-за ДТП двух автомобилей с графика сбились трамваи № 4, 32 и 43. Движение общественного транспорта временно пришлось изменить.

Спустя некоторое время компетентным специалистам удалось восстановить движение.

Пассажиров попросили быть внимательными, а также извинились за доставленные неудобства.

