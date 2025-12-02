В Москве возле метро «Коньково» сгорел Mercedes

сегодня в 15:09

В первой половине дня 2 декабря в Москве на Профсоюзной улице рядом со станцией метро «Коньково» загорелся припаркованный автомобиль марки Mercedes. Транспортное средство сильно выгорело, момент попал на видео, пишет Telegram-канал «112» .

На опубликованных кадрах видно, что автомобиль марки Mercedes начал гореть с передней части. Во время того, как машину окутывало пламя, в транспортном средстве сработал клаксон, затем отвалился бампер.

Прибывшие на место происшествия спасатели потушили автопожар. От передней части иномарки практически ничего не осталось.

Что стало причиной возгорания, на момент публикации заметки не уточняется. Информации о пострадавших также не поступало.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.