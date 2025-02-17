В Москве возбуждено дело из-за инцидента с мальчиком в бассейне

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СК заинтересовался инцидентом в бассейне в Москве, где едва не утонул мальчик

В Москве возбуждено уголовное дело из-за инцидента в бассейне на улице Крупской, где 16 февраля едва не утонул мальчик. Ребенок получил травмы и попал в больницу, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Москве.

Инцидент произошел в одном из спортивных комплексов. В бассейне оказался мальчик, который не смог выбраться из воды своими силами. Мальчика удалось спасти, после чего его госпитализировали с телесными повреждениями.

Предварительно, несовершеннолетний начал тонуть, когда занятие в бассейне было окончено.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Правоохранители изучают записи с камер видеонаблюдения, опрашивают свидетелей и сотрудников комплекса.