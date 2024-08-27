В Москве возбудили уголовное дело против сторонника РДК*
В Москве задержали террориста РДК*
В Москве при подготовке теракта задержали 27-летнего сторонника запрещенной в России террористической организации «Русский Добровольческий Корпус»*, пишет РИА Новости.
По данным правоохранительных органов, на которые ссылается агентство, мужчина около года назад вступил в контакт с участниками запрещенной в РФ террористической организации РДК*.
«В дальнейшем мужчина с целью разведки местности, составления плана отхода, наблюдения и фотофиксации приехал к военному комиссариату на северо-западе Москвы и был задержан», — сказано в публикации.
Ранее боевики РДК* участвовали в атаке ВСУ на Курскую область.
РДК* входит в украинское националистическое диверсионное подразделение «Кракен»*, сформированное главарями полка «Азов»*