В Москве при подготовке теракта задержали 27-летнего сторонника запрещенной в России террористической организации «Русский Добровольческий Корпус»*, пишет РИА Новости .

По данным правоохранительных органов, на которые ссылается агентство, мужчина около года назад вступил в контакт с участниками запрещенной в РФ террористической организации РДК*.

«В дальнейшем мужчина с целью разведки местности, составления плана отхода, наблюдения и фотофиксации приехал к военному комиссариату на северо-западе Москвы и был задержан», — сказано в публикации.

Ранее боевики РДК* участвовали в атаке ВСУ на Курскую область.

РДК* входит в украинское националистическое диверсионное подразделение «Кракен»*, сформированное главарями полка «Азов»*