сегодня в 18:04

В Москве восьмилетний ребенок прыгнул в реку под катер

В Москве восьмилетний мальчик прыгнул в реку под катер. Ребенка удалось спасти, сообщает «112» .

Инцидент произошел на 66-м километре МКАД. Ребенок упал в воду прямо с рюкзаком и самокатом.

Очевидцы успели быстро сориентироваться и прыгнули в воду за несовершеннолетним. В итоге его спасли.

Сейчас мальчика везут в ближайший яхт-клуб, чтобы передать медикам.

По информации Mash, ситуация произошла в районе станции метро «Мякино». У мальчика якобы есть некое «расстройство», он убежал от мамы и прыгнул в реку.