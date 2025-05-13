В Москве ворона села ребенку на голову и отказалась улетать. Пришлось звать МЧС

SHOT: в Москве вызывали спасателей из-за засевшей на голове у ребенка вороны

В московском районе Раменки ворона села на подростка, вцепилась в его голову когтями и клюнула в затылок. Птица не хотела улетать, на место пришлось вызывать спасателей, утверждает SHOT .

Инцидент произошел утром 13 мая. При звонке в экстренные службы рассказали, что агрессивная ворона села на голову несовершеннолетнему и отказывалась улетать. Сотрудникам МЧС пришлось лично посетить место событий.

По приезде спасателей ворона уже отпустила юного москвича. От медицинской помощи испуганный мальчик отказался.

По словам очевидцев, птица свила гнездо рядом с местом, где стоял подросток. Она могла вцепиться в него, посчитав, что ее птенцам угрожает опасность.

Теперь к дереву должны приехать специалисты, чтобы убрать гнездо вороны.