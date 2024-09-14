В Москве водителю скутера пришлось спрыгивать с транспорта на ходу из-за пожара

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В Москве на улице Перерва скутер загорелся на дороге прямо во время езды

В Москве на улице Перерва водителю скутера пришлось спасаться прямо на ходу и спрыгивать с транспортного средства из-за того, что оно загорелось, сообщает Telegram-канал SHOT .

В Сети появилось видео последствий пожара. На кадрах видно, что двухколесное транспортное средство лежит на боку, охваченное пламенем. Водитель с грустным видом, с шлемом в руках наблюдает, как его скутер сгорает на глазах.

Прибывшие на место происшествия спасатели не дали огню распространиться. Возгорание потушили, никто не пострадал.

Предварительной причиной пожара назвали короткое замыкание. Выгоревший скутер, судя по видео, восстановлению не подлежит.