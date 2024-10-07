В Москве в «Газели» рядом со школой увидели «отрубленную» руку
«Отрубленная» рука в «Газели» возле московской школы напугала прохожих
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Жительница московского района Орехово-Борисово Южное заметила в одной из припаркованных возле школы «Газелей» «отрубленную» руку и заявила, что мимо нее ходят дети, сообщает Mash.
Транспортное средство было припарковано возле образовательной школы № 949. По словам автора ролика, машина стоит рядом с единственным прямым путем к школе, которым постоянно пользуются дети.
Местные жители надеются, что рука — это лишь бутафория, а не конечность реального человека.
Уточняется, что в полицию пока никто не обращался.