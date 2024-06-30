В Москве умер сын помощника президента РФ Дмитрия Калимулина Александр

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Некролог о смерти Александра Калимулина появился на сайте юридического факультета МГУ, сообщается, что студент скончался 29 июня.

Александр Калимулин учился на первом курсе бакалавриата в 119 группе. Что стало причиной его смерти, не уточняется.

Юридический факультет МГУ выразил соболезнования родным и близким покойного. Прощание с Александром запланировано на 3 июля. Дата и место траурной церемонии будет анонсировано позднее.

Дмитрий Калимулин является помощником президента — начальником Референтуры президента. Согласно данным сайта Кремля, Александр был его единственным сыном.