В Москве умер основатель крупнейшей ультрас-группировки ЦСКА Red-Blue-Warriors

В Москве погиб один из основателей крупнейшей околофутбольной группировки ЦСКА Red-Blue-Warriors, 50-летний Максим Еремин подавился за ужином куском мяса. Об этом сообщает Baza .

Источник сообщил, что мужчина почувствовал себя плохо во время ужина 25 августа — ему стало сложно дышать. Причиной стал кусочек мяса, застрявший у него в дыхательных путях.

Еремина срочно доставили в больницу имени Ворохобова, но медики спасти его не смогли. Причиной смерти стала механическая асфиксия.

Еремин был видным участником околофутбольного движения в 1990-х. Ерема — как его называли друзья — был одним из основателей знаменитой группировки фанатов красно-синих Red-Blue-Warriors. У него осталось трое детей.