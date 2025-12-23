В Москве учитель ударила ребенка с ОВЗ по лицу, угрожая выбить ему зубы

Инцидент произошел 19 декабря в школе № 1747 в столичном районе Митино. По словам Ольги Т., ее сын Максим страдает диабетом и имеет инвалидность. На одной из перемен у мальчика произошел конфликт с учеником из параллельного класса во время игры в футбол.

Ольга утверждает, что Максим толкнул и обозвал парня, когда тот отнял у него мяч. После этого к Максиму подошла учительница Елена М. и ударила его ладонью по лицу, угрожая «выбить ему зубы».

На опубликованных кадрах видно, как в коридоре школы между школьниками произошел конфликт. Затем подходит преподаватель, кричит и наносит удар ладонью по лицу Максиму.

«Дежурные учителя не видели самого удара и не слышали, чтобы сын ее как-то оскорбил. Конечно, он тоже не прав, что толкнул другого. Я ему говорю, что нельзя драться и ругаться. Но взрослый человек не может позволять себе подобное. После удара Максим сказал, что позвонит маме. Она кричала: „Давай, я до 15:00 в школе“», — рассказывает Ольга.

Мама Максима написала жалобу директоры школы с просьбой уволить преподавателя. На встрече Елена М. заявил, что мальчик оскорбил ее, но Максим это отрицает. Директор учебного заведения принесла извинения Ольге и обещала лишить учителя премий с вынесением выговора, отметив, что уволить ее не может.

Позднее выяснилось, что в директор школы Марина Сотникова начала внутреннее расследование. По ее словам, подобный поступок совершенно недопустим и противоречит этическим и педагогическим нормам. После завершения расследования преподаватель будет уволен.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.