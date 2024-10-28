В Москве у подростков-криптовалютчиков неизвестные отобрали более 1 млн рублей

В ночь на 24 октября в одну из квартир на Цветном бульваре в Москве, где находились подростки-криптовалютчики, ворвались неизвестные в образе «полиции», обыскали юношей и в общей сложности ограбили их на 1 млн 365 тысяч рублей, сообщает Baza .

Пять злоумышленников ворвались в квартиру, когда друзья в возрасте 17–18 лет играли в компьютерные игры. Самозванцы применили физическую силу в отношении юношей, заставив их лечь лицом в пол, при этом одного из них даже схватили за волосы.

Основной целью налетчиков оказались не сами молодые люди, а их деньги. В ходе «обыска» преступники сумели найти и похитить денежные средства. У троих ребят они забрали примерно по 450 тысяч рублей, а у четвертого — всего 15 тысяч рублей. Общая сумма ущерба составила 1 млн 365 тысяч рублей.

В полицейском участке жертвы инцидента рассказали, что их деятельность связана с криптовалютой. По их мнению, именно это могло спровоцировать налет на квартиру.

При проверке информации стражи порядка увидели на записях с камер наблюдения пять молодых людей примерного того же возраста, что и потерпевшие. Троих подозреваемых уже задержали. О судьбе еще двоих злоумышленников пока ничего неизвестно.