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В Москве телевизор упал на 2-летнего мальчика и он погиб

Московские врачи два месяца пытались спасти жизнь двухлетнего мальчика, на которого дома упал телевизор, но оказались бессильны, ребенок скончался, пишет SHOT .

Двухлетний москвич получил серьезную травму, когда находился дома с матерью. Пока ребенок играл, женщина занималась делами в другой комнате.

В какой-то момент малыш опрокинул на себя телевизор с тумбочки и получил открытую черепно-мозговую травму.

Малыша увезли в больницу. Медики боролись за его жизнь два месяца, но оказались бессильны.