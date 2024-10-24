В Москве телевизор упал на 2-летнего мальчика и он погиб

Происшествия

Московские врачи два месяца пытались спасти жизнь двухлетнего мальчика, на которого дома упал телевизор, но оказались бессильны, ребенок скончался, пишет SHOT.

Двухлетний москвич получил серьезную травму, когда находился дома с матерью. Пока ребенок играл, женщина занималась делами в другой комнате.

В какой-то момент малыш опрокинул на себя телевизор с тумбочки и получил открытую черепно-мозговую травму.

Малыша увезли в больницу. Медики боролись за его жизнь два месяца, но оказались бессильны.