В Москве телевизор упал на 2-летнего мальчика и он погиб
Московские врачи два месяца пытались спасти жизнь двухлетнего мальчика, на которого дома упал телевизор, но оказались бессильны, ребенок скончался, пишет SHOT.
Двухлетний москвич получил серьезную травму, когда находился дома с матерью. Пока ребенок играл, женщина занималась делами в другой комнате.
В какой-то момент малыш опрокинул на себя телевизор с тумбочки и получил открытую черепно-мозговую травму.
Малыша увезли в больницу. Медики боролись за его жизнь два месяца, но оказались бессильны.