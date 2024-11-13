В Москве таксист сбил 15-летнего подростка на электросамокате

Авария с участием водителя такси и 15-летнего подростка, который двигался на электросамокате, произошла на дублере Ленинградского проспекта в Москве, сообщает столичная Госавтоинспекция .

Предварительно установлено, что подросток двигался на прокатном электросамокате по проезжей части, когда его не заметил и сбил таксист. В итоге юношу с различными травмами госпитализировали. В каком состоянии находится водитель, не уточняется.

Госавтоинспекция Москвы в очередной раз просит родителей контролировать, как их дети используют средства индивидуальной мобильности. Важно, чтобы все участники дорожного движения соблюдали правила, так как любая ошибка может привести к непоправимым последствиям.

Обстоятельства случившегося ДТП устанавливаются. Какое-либо решение будет принято позднее по итогам проверки.