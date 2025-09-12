В Москве суд продлил арест комику Артемию Останину*

Мещанский районный суд Москвы принял решение продлить срок заключения под стражей стендап-комика Артемия Останина* на 28 суток, об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции .

Суд согласился с доводами следствия, которое ходатайствовало о продлении ареста обвиняемому по статье о возбуждении ненависти либо вражды с использованием служебного положения (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ).

Защита пыталась добиться для Останина* более мягкой меры пресечения, не связанной с лишением свободы, однако суд отклонил это ходатайство.

Ранее сообщалось, что арестованный Останин* может лишиться свободы на шесть лет. В большом материале РИАМО читайте, кто такой стендап-комик и что именно он сделал, что оказался в СИЗО.

*Внесен в перечень террористов и экстремистов на территории РФ.

