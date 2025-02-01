В Москве суд продлил арест директору департамента оценки в ООО «Атлант Оценка»

Мещанский районный суд Москвы 1 февраля продлил срок ареста по делу о мошенничестве директору департамента оценки в ООО «Атлант Оценка», которая также работала государственным экспертом в лаборатории судебной строительно-технической экспертизы РФЦСЭ, Марине Фадеевой, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции .

Еще один фигурант дела о крупном мошенничестве останется под стражей. Мещанский районный суд Москвы принял решение продлить арест Фадеевой на три месяца. Следственные органы ходатайствовали о продлении меры пресечения для обвиняемой по части 4 статьи 159 УК РФ, и суд удовлетворил это требование.

Также Мещанский районный суд рассмотрел дело пяти фигурантов, которые проходят по тому же делу, что и Фадеева. По результатам слушания суд принял решение продлить меру пресечения на три месяца для всех подсудимых.

Под стражей останутся Андрей Бутырин, Денис Степанов, Ксения Никитина, Татьяна Амбросимова и Владислав Артемов. Каждому из них инкриминируется преступление по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса России.

По версии следствия, группа сотрудников лаборатории судебной строительно-технической экспертизы РФЦСЭ при Минюсте России совершила крупное хищение денежных средств организации. В преступную схему были вовлечены руководящие лица и эксперты учреждения: заведующий лабораторией Бутырин, его заместитель Артемов, а также государственные судебные эксперты Никитина, Фадеева, Степанов и другие участники. Следствие установило их причастность к масштабным финансовым махинациям в особо крупном размере.