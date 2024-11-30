В Москве студента заковали в наручники и доставили в пункт призыва на службу

В Москве студента с отсрочкой схватили на улице и доставили в пункт призыва на военную службу. Парня удерживают в сборном пункте уже второй день, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

Инцидент произошел накануне вечером. Сотрудники полиции задержали и доставили Артемия К. в отдел, а затем на сборный пункт. На опубликованных кадрах видно, как несколько мужчин с применением силы задерживают Артемия и в наручниках ведут в призывной пункт.

При этом сотрудник полиции на видео заявляет, что задержанный находится в розыске.

В текущем году Артемий К. вернулся в РФ из другой страны и был зачислен в Московский архитектурно-строительный институт. В августе парень встал на воинский учет, однако призывная комиссия отказала ему в отсрочке, так как Артемий поступил в вуз не после окончания школы.

Студент обжаловал отказ призывной комиссии в суде и до окончательного решения не подлежит призыву.

Адвокат Арсений Левинсон рассказал, что его клиент до сих пор находится в сборном пункте. Сотрудники игнорируют документы об обжаловании решения призывной комиссии и предлагают Арсению «выбрать воинскую часть». При задержании парню повредили руку, но ни медиков, ни адвокатов внутрь не пускают.

Левинсон добавил, что вместе с Артемием в пункте находится молодой человек, которого признали непризывным по решению суда.

Он пояснил, что полиция не в праве задерживать призывников для доставки в сборный пункт. Удерживание студента в сборном пункте также незаконно, так как решение о его призыве приостановлено из-за рассмотрения его иска в суде.